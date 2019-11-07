Лига Европы: «Карабах» и АПОЭЛ объявили стартовые составы
Чемпион Азербайджана ФК "Карабах" сегодня сыграет в гостях с кипрским АПОЭЛ в рамках 4-го тура Лиги Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, команды объявили стартовые составы перед матчем, который пройдет в столице Кипра Никосии. Игра стартует в 21:55 на стадионе GSP. Главный судья - Мануэль Шюттенгрубер (Австрия).
АПОЭЛ: Вид Белец, Саввас Генцоглу, Лукас Соуза, Линус Халлениус, Урош Матич, Андрия Павлович, Жоаозинью, Праксителис Вурос, Николас Иоанну (к), Вуядин Савич, Драган Михайлович.
"Карабах": Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Араз Абдуллаев.
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