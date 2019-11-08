Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о переговорах с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) о своем возвращении в октагон в 2020-м. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

31-летний спортсмен подтвердил, что общается с представителями UFC относительно поединка в марте 2020-го. "Я могу выступить и в апреле в Нью-Йорке или же в Лас-Вегасе. Но тогда передо мной должны извиниться и вернуть почти миллион долларов штрафа", - заявил Нурмагомедов. Он напомнил, что, по его мнению, был "неправильно оштрафован" после инцидента на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов провел сессию вопрос-ответ в преддверии московского турнира UFC, который пройдет 9 ноября в субботу. В ходе беседы с болельщиками и журналистами, боец, в частности, объяснил отсутствие российского триколора на своих поединках. Также он коснулся и того, как Макгрегор задел представителей Дагестана во время своей пресс-конференции в Москве.

В ночь на 7 октября 2018-го после победы над ирландцем Конором Макгрегором Нурмагомедов набросился на тренера соперника по джиу-джитсу Диллона Дэниса якобы за оскорбления. В октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка, в которой также приняли участие секунданты Нурмагомедова и Макгрегор. В результате оба бойца получили дисквалификации и штрафы. Нурмагомедов был отлучен от выступлений на девять месяцев, в то время как ирландец только на шесть.

Нурмагомедов дважды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Он занимает второе место в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.

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