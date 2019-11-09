Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ливерпуль" является самой лучшей командой мира.

"Вероятно, сейчас "Ливерпуль" - самая сильная команда в мире. Это исключительная команда. Прямо сейчас "Энфилд" - один из стадионов, на котором сложнее всего играть в Европе", - цитирует Гвардиолу AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После 11 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль", в активе которого 31 очко, лидирует в турнирной таблице. "Манчестер Сити" (25) располагается на второй строчке. 10 ноября клубы встретятся на домашнем стадионе "красных".

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