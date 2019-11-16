В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе "Телиа 5G-Арена". Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Его ассистентами были Хишам Закрани и Фредерик Акетт, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Яссе Туоминен. В середине второго тайма преимущество финской национальной команды увеличил Теэму Пукки, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте Пукки довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Благодаря этой победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы. Такого достижения финская команда добивается впервые в истории.

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