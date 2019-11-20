Генсек АФФА Эльхан Мамедов после завершения последнего матча в группе E отборочного этапа ЕВРО-2020 по футболу между сборными Словакии и Азербайджана в Трнаве (2:0) провел брифинг для журналистов и ответил на ряд вопросов, передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.

- Первым делом хотелось бы узнать ваше мнение об итогах выступления "милли" в этом цикле?

- Первым делом, благодарю вас, журналистов, приехавших на эту игру. Это была самая сложная группа, в которой сборная Азербайджана выступала за всю свою историю. Мы были самой слабой среди пяти команд, которым даже близко не были по рейтингу. Для тренерского штаба и футболистов было сложным психологическим барьером выходить на каждый матч, но команда прибавляла с каждой встречей. Главный тренер, понимая всю ответственность, приглашал молодых игроков. Не было времени для товарищеских игр, сборов в преддверии старта цикла. Сборная показала, что может забивать почти в каждом матче и выходила на игры ради трех очков. Ребята знали, что играют против более сильных соперников. Хорошо, что пошел процесс омолаживания в сборной, и это можно назвать удачным действием. Конечно, одно набранное очко не стоит считать хорошим результатом. В связи с этим в декабре соберется Исполком АФФА, где и будет решаться судьба главного тренера.

- Ожидаются ли напряженные обсуждения в Исполкоме вокруг рулевого сборной Николы Юрчевича?

- Да, обсуждения будут жаркие. У нас есть 10 месяцев для подготовки сборной. Пока неизвестно, останется ли на своем посту Никола Юрчевич или нет. Может быть, останется. Если же будет решено найти нового главного тренера, то на его поиски может уйти немало времени.

- В последнее время давление на вас значительно возросло. Не думаете ли вы, что все началось после вашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедшей в рамках подготовки к финалу Лиги Европы-2019 в Баку?

- Вы сделали хороший комплимент, сказав, что это происходит в последнее время (смеется). Это не так. Футбол - самая любимая игра в народе, и все любят говорить об этой игре. Все болельщики имеют право говорить о футболе, в том числе, бывшие футболисты и тренеры. Мы нормально относимся к критике, хотя иногда нас и обижают. Я имею ввиду не только себя, но и всю футбольную семью, клубов и игроков.

- Вам не кажется, что вас специально хотят очернить, чтобы вы не смогли дальше работать на какой-то другой должности?

- Я комфортно чувствую себя в футболе. Я ведь не только болельщик футбола, а к тому же моя специальность связана с управлением. Если руководство АФФА доверило мне эту работу, то я буду продолжать управлять секретариатом ассоциации. Согласен с вами, что иногда критика перерастает в оскорбления. Хотя я - сторонник нормальной критики.

- Вам не кажется, что ваша команда слабая...

- Нет, я так не считаю. Как написано в правилах, мы должны отдать минимум 5% билетов гостям, как это было в матче Азербайджан - Уэльс. Потом Футбольная ассоциация Уэльса обратилась к нам, попросив представить дополнительные билеты. И мы представили им их, так как ни один местный болельщик не остался вне стадиона. Вы сами увидели, что около 450 мест на стадионе пустовало. Мы исходим из стратегии развития азербайджанского туризма. И в будущем будем представлять иностранцам билеты, учитывая тот момент, что все местные фанаты смогли приобрести свои билеты.

- Идут также разговоры о том, что вы хотите стать президентом АФФА?

- Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев активно участвует в футбольных делах и каждый день получает информацию о них. Мне удобно работать, как генсеку ассоциации.

- Ваше мнение касательно жеребьевки ЕВРО-2020?

- Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте. Наша делегация примет участие в ней. Мы хотим, чтобы в Баку свои матчи групповой стадии провела сборная Турции - наши соседи-братья. Раз Азербайджан не попал на ЕВРО-2020, то пусть хоть Турция сыграет в Баку.