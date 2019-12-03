Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали "Золотой мяч" больше одного раза - француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1878, 1979).