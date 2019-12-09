Решение WADA по России будет распространяться и на ЧМ по футболу
Россия не сможет под своим флагом участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., заявил председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор. Российская сборная, по его словам, сможет подать заявку на участие в турнире только под нейтральным флагом, если пройдет квалификацию, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.
На уточняющий вопрос, кто будет принимать решение относительно формата участия российской сборной в чемпионате мира, Тейлор ответил, что Международная федерация футбола (ФИФА) обязана следовать рекомендациям WADA.
Отборочный турнир для европейских сборных пройдет в 2021 г. Из 55 команд из Европы в финальный турнир пройдут 13. Еще три путевки будут разыграны среди победителей Лиги наций.
На последнем ЧМ в 2018 г. сборная России добралась до четвертьфинала. Российские футболисты не участвовали в отборе к ЧМ, так как Россия была хозяйкой турнира.
Исполнительный комитет WADA ранее сегодня ввел санкции против России, запрещающие российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом. Российские атлеты и члены их команд смогут принять участие в таких турнирах только под нейтральным флагом, если докажут, что не были вовлечены в допинг-скандал. Правила их допуска определит WADA. У России также будет отозвано (в тех случаях, где это возможно) ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований, и страна не сможет подать заявку на проведение Олимпиады 2032 г.
Решение исполкома WADA вступит в силу через 21 день или после разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, если Россия решит его оспорить. Тейлор выразил надежду, что окончательное решение по этому вопросу будет принято к марту следующего года. Но если разбирательство в CAS затянется, то дисквалификация России может начать действовать после Олимпиады в Токио, которая пройдет летом 2020 г., подчеркнул он.
Представитель пресс-службы ФИФА заявил изданию "Чемпионат", что организация приняла во внимание решение исполкома WADA. "Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол", - отметил он.
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