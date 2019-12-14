Азербайджанский "Карабах" приготовил сюрприз для болельщиков, которые пришли на матч 6-го группы A Лиги Европы по футболу против люксембургского "Дюделанжа" в Баку (1:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, каждый, кто посетил позавчерашний матч команды, бесплатно получит билет на следующий еврокубковый матч "Карабаха". Таким образом клуб хочет отблагодарить самых верных болельщиков, которые пришли на игру с "Дюделанжем", учитывая, что в турнирном плане она ничего не значила.