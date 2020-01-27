https://news.day.az/sport/1197593.html Азербайджанский футболист принял участие в разгроме армянского клуба
Азербайджанский футболист принял участие в разгроме армянского клуба
Украинская "Александрия", за которую выступает защитник сборной Азербайджана по футболу Павел Пашаев, провела очередной товарищеский матч на сборах в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Александрия" разгромила армянский клуб "Пюник" со счетом 5:2.
Пашаев сыграл в первом тайме.
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