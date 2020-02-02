Вчера на 51-ом году жизни скончался бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Лев Майоров, передает Day.Az со ссылкой н azerisport.com.

Бывший игрок бакинского "Нефтчи" и гянджинского "Кяпаза" Майоров сыграл за "милли" 2 матча.

Затем он провел 14 сезонов за новороссийский "Черноморец" и был тренером этой команды.