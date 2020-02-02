https://news.day.az/sport/1199279.html Скончался бывший полузащитник сборной Азербайджана
Скончался бывший полузащитник сборной Азербайджана
Вчера на 51-ом году жизни скончался бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Лев Майоров, передает Day.Az со ссылкой н azerisport.com.
Бывший игрок бакинского "Нефтчи" и гянджинского "Кяпаза" Майоров сыграл за "милли" 2 матча.
Затем он провел 14 сезонов за новороссийский "Черноморец" и был тренером этой команды.
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