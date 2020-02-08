https://news.day.az/sport/1201163.html Президент "Баварии" Хайнер: Роналду слишком стар для нас
Президент "Баварии" Хайнер: Роналду слишком стар для нас
Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер опроверг слухи об интересе со стороны клуба к нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он заявил, что не нуждается в 35-летнем португальце, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"В прессе всегда появляется много имен, и это понятно. Но Криштиану Роналду для нас слишком стар", - цитирует Хайнера Football Italia.
Напомним, что португальскому форварду "Ювентуса" 5 февраля исполнилось 35 лет. В нынешнем сезоне Роналду забил за туринскую команду 22 гола в 27 встречах.
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