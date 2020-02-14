Азербайджанский борец вольного стиля Агагусейн Мустафаев (70 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, наш борец победил в первом поединке армянского спортсмена Геворга Мхеяна.

А.Мустафаев одержал волевую победу над соперником в квалификационном раунде. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:8, наш соотечественник переломил ход борьбы и победил со счетом 15:8. Эта победа вывела его в 1/8 финала.

На следующей стадии чемпионата наш борец встретится с представителем Беларуси Виктором Середой.