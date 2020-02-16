https://news.day.az/sport/1203476.html Азербайджанский спортсмен завоевал золото на чемпионате в Турции
Азербайджанский спортсмен завоевал золото на чемпионате в Турции
Сборная Азербайджана по атлетике выступила на чемпионате Балканских стран в Стамбуле (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наши спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль турнира.
Из членов нашей сборной Назим Бабаев стал чемпионом в тройном прыжке. Он показал результат 16,92 м.
В этом же виде программы Екатерина Сарыева с результатом 13,50 м завоевала бронзовую медаль.
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