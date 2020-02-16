В воскресенье в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров среди мужчин и женщин по прыжкам на акробатической дорожке в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место среди мужчин занял Каден Браун (США), на вторую ступень пьедестала поднялся Итан МакГиннесс (Австралии), третье место занял Александр Лисицын (Россия).

Награды победителям и призерам вручили член технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Татьяна Шуйская, олимпийский чемпион, глава отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Мансуров и главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Адиль Гусейнзаде.

Среди женщин первое место заняла Виктория Даниленко (Россия), на втором месте - Ирина Силичева (Россия), на третьем - Тиа Tэйлор (США).

Награды победителям и призерам вручили член технического комитета по прыжкам на батуте FIG Кристоф Ламбер, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Мамедзаде.

Также традиционно был вручен Кубок AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл. Обладателем Кубка AGF Trophy стали Хоуп Браво (США) и Максим Рябиков (Россия). Награду гимнастам вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.