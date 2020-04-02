Коронавирус добрался до MLS: заразился футболист "Филадельфии"

Первый случай заражения футболиста американской профессиональной лиги MLS зафиксирован в Филадельфии. Местный клуб "Филадельфия Юнион" сообщил, что у одного из игроков диагностирован коронавирус. Имя футболиста не сообщается. Это первый случай заражения в американском футболе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Клуб на своем официальном сайте сообщил, что один из футболистов "Юнион" сдал положительный тест на коронавирус. В сообщении говорится, что у спортсмена появились легкие симптомы заболевания, но при этом игрок соблюдает все нормы карантина. На сегодняшний день США лидируют в мире по количеству зараженных: на данный момент в стране зафиксировано почти 200 тыс. случаев заражения.