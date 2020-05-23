Чемпионат Испании официально разрешили возобновить с 8 июня

Национальные турниры европейских стран по футболу постепенно возвращаются после паузы из-за пандемии. Стало известно, что восьмого июня с официального разрешения правительства Испании возобновится Ла Лига, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Испания выполнила то, что была должна, - приводит El Pais слова председателя правительства Педро Санчеса. - Теперь перед нами открываются новые горизонты и теперь наступили времена, которые позволят нам вернуться к своим прежним делам. Среди них - и национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже восьмого июля".

Напомним, что предыдущие и последний на данным момент матч чемпионата Испании был сыгран ещё десятого марта, когда "Реал Сосьедад" встречался с "Эйбаром" (2:1). Ла Лига "застыла" после 27 туров. Лидером таблицы является "Барселона", набравшая 58 очков. Она на два балла опережает своего ближайшего преследователя "Реал".



Командам для завершения чемпионата осталось сыграть 11 туров.