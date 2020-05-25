В Азербайджане определились победители второго тура OnlayNHN по игре "Что? Где? Когда?"

Определились победители второго тура интеллектуального проекта OnlayNHN по игре "Что? Где? Когда?", организованного министерством молодежи и спорта Азербайджана, Молодежным центром интеллектуального развития (Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi), Молодежным интеллектуальным клубом "Хазар" (Xəzər İntellektual Gənclər Klubu). Проект реализуется под девизом "Evdə qal, OnlayNHN-ə qoşul" (Оставайся дома, участвуй в OnlayNHN), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Игры проводятся в четыре тура на платформе Quantum.

Второй тур прошел с участием около 70 команд, которые должны были ответить на 24 вопроса. Первое место с 22 верными ответами заняла команда YaSumBa GəPitİz, с 20 верными ответами второе и третье место поделили Prestij и Revolver.

Напомним, что в первом туре первое место заняла команда Prestij, второе - Revolver (17), третье - NİK.

Главная цель проекта - организация плодотворного досуга молодежи и развитие интеллектуального движения в период социальной самоизоляции и карантина.

Регистрация для участия в третьем туре проводится с 25 по 29 мая до 21.00.

Xəzər İntellektual Gənclər Klubu https://www.facebook.com/groups/Xezer/

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