https://news.day.az/sport/1239915.html Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11-ти мировых рекордов - ВИДЕО
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11-ти мировых рекордов - ВИДЕО
Легендарный американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт World Athletics.
Как передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua, за свою непродолжительную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов и трижды стал чемпионом на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне.
Американец является одним из четырех атлетов, которым удалось выиграть золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 на одной Олимпиаде. Трое других - это Джесси Оуэнс (1936), Карл Льюис (1984) и Усейн Болт (2012 и 2016).
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