Так выглядит роскошная вилла Роналду

Опубликованы фотографии роскошной виллы нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на Марбелье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, они доступны на сайте The Sun.

По информации издания, вилла с четырьмя спальнями обошлась форварду в 1,5 миллиона евро. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с загородным гольф-клубом. В расположении футболиста тренажерный зал, домашний кинотеатр и пейзажный бассейн. Одним из соседей Роналду является боец UFC Конор Макгрегор.

5 июня журнал Forbes сообщил, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. Нападающий за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.