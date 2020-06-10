Роналду заработал миллионы в Instagram

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил список спортсменов, заработавших больше всего в Instagram за прошедший год. Об этом сообщает Foxsports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, общий доход форварда составил 50,3 миллиона долларов. За год он опубликовал 43 рекламных поста в соцсети и получил по 1,17 миллиона за публикацию. Таким образом, заработок Роналду в Instagram превышает его оклад в "Ювентусе". По контракту с туринцами он получает 33 миллиона долларов.

На втором месте расположился нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который заработал в Instagram 30,4 миллиона долларов. Тройку замкнул индийский игрок в крикет Вират Кохли (15,7 миллиона). Четвертое и пятое место заняли Дэвид Бекхэм (11,6 миллиона) и Неймар (8,1) соответственно. В сумме Роналду заработал больше Месси, Неймара и Бэкхема вместе взятых.