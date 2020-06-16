Олимпийские игры в Токио могут снова отложить

В Токио допускают возможность снова перенести Олимпийские игры. Об этом заявил директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси в беседе с газетой Nikkan Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такахаси заметил, что в первую очередь организаторы стремятся к проведению соревнований летом 2021 года. Однако полностью отменять их нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира. Отмечается, что подобное заявление от ответственного за проведение Олимпиады лица прозвучало в первый раз.

Ранее стало известно, что более половины спонсоров Олимпийских игр 2020 года в Токио могут отказаться от финансирования соревнований. 65 процентов компаний отметили, что пока не решили, будут ли пролонгировать договоры о сотрудничестве

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.