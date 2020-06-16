https://news.day.az/sport/1244951.html «Ливерпуль» может приобрести своего бывшего игрока у «Барселоны»
«Ливерпуль» может приобрести своего бывшего игрока у «Барселоны»
"Ливерпуль" может приобрести бразильского хавбека Филиппе Коутиньо у каталонской "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, сине-гранатовые не рассчитывают на 28-летнего атакующего полузащитника, поэтому готовы обсудить с мерсисайдцами возможность полноценного трансфера.
Напомним, что нынешний сезон Коутиньо проводит в стане мюнхенской "Баварии".
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