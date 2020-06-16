«Ливерпуль» может приобрести своего бывшего игрока у «Барселоны»

"Ливерпуль" может приобрести бразильского хавбека Филиппе Коутиньо у каталонской "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, сине-гранатовые не рассчитывают на 28-летнего атакующего полузащитника, поэтому готовы обсудить с мерсисайдцами возможность полноценного трансфера.

Напомним, что нынешний сезон Коутиньо проводит в стане мюнхенской "Баварии".