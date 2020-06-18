УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в окна для матчей национальных сборных теперь будет проводиться по три матча, а не по два, как было до этого.

Сборная России проведет первый матч в группе Лиги наций дома против команды Сербии в период с 3 по 5 сентября, далее россияне в гостях встретятся с венграми (6-8 сентября). 10-11 октября российская команда дома сыграет с турками, 13-14 октября проведет ответную встречу с командой Венгрии, 14-15 ноября на выезде встретится с командой Турции, а 17-18 ноября завершит групповую стадию Лиги наций матчем против сербов в гостях.

Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершится 8 июня 2021 года.