Глава UFC не включил Хабиба и Конора в список великих бойцов

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дана Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории ММА. Все они так или иначе связаны с его промоушеном, но в списке нет ни эксцентричного экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора, ни непобедимого на сегодняшний день россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Во-первых, в таком рейтинге без раздумий следует назвать имя Ройса Грейси (бразильский атлет, один из первых чемпионов UFC, - прим. ред.), - цитирует Уайта издание Bjpenn.Com. - Потом Аманда Нуньес - величайшая женщина-боец всех времен (спортсменка также представляет Бразилию)".

"А вот еще двоих назвать сложно. Я бы выбрал Джона Джонса (атлет из США, нынешний чемпион Лиги) - этот парень никогда не проигрывал. Что еще безумнее - его никогда не побеждали, а это само по себе невероятно. Поскольку это удавалось лишь нескольким людям в ММА", - отметил глава UFC.

"Четвертым в моем списке должен стать, полагаю, Чак Лидделл (кикбоксер из США). В свое время он был крупнейшей звездой. Здесь можно бросить монетку, чтобы выбрать между ним и еще одним американцем Форрестом Гриффином", - заключил Уайт.