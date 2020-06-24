WADA может лишиться финансовой поддержки США

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от WADA реформировать организацию. В противном случае Всемирное антидопинговое агентство лишится финансовой поддержки США.

Входящее в исполнительное управление президента США управление по борьбе с наркотиками считает целесообразным отказаться от финансовой поддержки WADA. Перед агентством выставлено условие - реформировать организацию в соответствии с требованиями американской стороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

США являются главным источником финансирования WADA, но при этом неизвестно как расходуются средства американских налогоплательщиков. Управление по борьбе с наркотиками считает, что WADA должно стать более прозрачным. Если угрозы американской администрации осуществятся, то WADA могут ожидать сложные времена.