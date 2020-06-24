https://news.day.az/sport/1247490.html Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса
Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса
Нью-Йоркский марафон, запланированный на 1 ноября, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба соревнований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хотя марафон является культовым событием для нашего города, я благодарю организаторов за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность как зрителей, так и спортсменов. Мы с нетерпением ожидаем проведения пятидесятого марафона в ноябре 2021 года", - приводит пресс-служба комментарий мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
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