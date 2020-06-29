В английском футболе увеличится число темнокожих тренеров

Англичане решили увеличить число темнокожих тренеров. Был разработан план по увеличению числа темнокожих специалистов в английских клубах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ассоциация футболистов-профессионалов, английская премьер-лига и английская футбольная лига разработали комплекс мер, рассчитанных на увеличение представительства небелых тренеров. В течении ближайших 18 месяцев в клубах английской лиги (чемпионшип Л1 и Л2) появится шесть тренеров с темным цветом кожи.

Программа подготовки тренеров с темным цветом кожи и азиатского происхождения была принята в 2015 году. В настоящее время разработаны необходимые дополнения.