Худшая команда АПЛ потерпела пятое поражение подряд

"Норвич" на своем поле проиграл "Брайтону" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом на 25-й минуте отметился Леандро Троссард.

"Норвич" потерпел пятое поражение подряд и с 21 очком остается худшей командой АПЛ, занимая 20-е место. В активе "Брайтона" 36 очков, команда находится на 15-й строчке.

В следующем туре "Брайтон" 8 июля на своем поле примет "Ливерпуль". "Норвич" днем раньше на выезде сыграет с "Уотфордом".