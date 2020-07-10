В Шамахы начинается строительство нового стадиона

АФФА приступила к реализации нового проекта по развитию футбольной инфраструктуры Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, согласно совместному проекту АФФА и Исполнительной власти Шамахинского района, в Шамахы началось строительного нового стадиона, рассчитанного на 2200 мест. Помимо основного поля, будут сооружены еще два с искусственным покрытием. Трибуны основной арены будут иметь крышу. Вокруг поля будет беговая дорожка. Вместимость искусственных полей будет рассчитана на 300 зрителей.

Финансирование строительства стадиона будет осуществляться за счет проекта "Хет-трик" УЕФА и бюджета АФФА.