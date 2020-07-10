https://news.day.az/sport/1252276.html В Шамахы начинается строительство нового стадиона - ФОТО
В Шамахы начинается строительство нового стадиона - ФОТО
АФФА приступила к реализации нового проекта по развитию футбольной инфраструктуры Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, согласно совместному проекту АФФА и Исполнительной власти Шамахинского района, в Шамахы началось строительного нового стадиона, рассчитанного на 2200 мест. Помимо основного поля, будут сооружены еще два с искусственным покрытием. Трибуны основной арены будут иметь крышу. Вокруг поля будет беговая дорожка. Вместимость искусственных полей будет рассчитана на 300 зрителей.
Финансирование строительства стадиона будет осуществляться за счет проекта "Хет-трик" УЕФА и бюджета АФФА.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре