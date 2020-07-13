https://news.day.az/sport/1253072.html Назван домашний стадион сборной Азербайджана в Лиге наций
Назван домашний стадион сборной Азербайджана в Лиге наций
АФФА объявила стадион, на котором сборная Азербайджана по футболу проведет домашние матчи в Лиге наций.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Все три игры состоятся на Бакинском Олимпийском стадионе. 5 сентября сборная Азербайджана примет Люксембург, 13 октября - Кипр, а 14 ноября - Черногорию.
Из-за пандемии коронавируса весьма вероятно, что игры пройдут без зрителей.
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