Назван домашний стадион сборной Азербайджана в Лиге наций

АФФА объявила стадион, на котором сборная Азербайджана по футболу проведет домашние матчи в Лиге наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Все три игры состоятся на Бакинском Олимпийском стадионе. 5 сентября сборная Азербайджана примет Люксембург, 13 октября - Кипр, а 14 ноября - Черногорию.

Из-за пандемии коронавируса весьма вероятно, что игры пройдут без зрителей.