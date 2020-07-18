Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца

Глава Dominance MMA и менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о будущем спортсмена на фоне недавней смерти его отца - Абдулманапа Нурмагомедова. Слова представителя россиянина приводит TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Абдель-Азиз заверил, что 31-летний Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи в 2020-м, несмотря на трагедию в его семье. "Сердце Хабиба разбито, но, в конце концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте", - убежден менеджер.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выражал соболезнования Нурмагомедову. При этом функционер подчеркнул, что организация намеренно не поднимала вопрос о будущих выступлениях, чтобы дать российскому бойцу время пережить утрату.

Планируется, что осенью 2020-го чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с претендентом на пояс - Гэтжи. Американец, в свою очередь, обладает временным титулом. Гэтжи завоевал его благодаря победе над Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов - непобежденный боец. На его счету 28 успешных поединков. Он уже дважды защитил чемпионский пояс UFC.