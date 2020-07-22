Стартует Всемирная шахматная онлайн-олимпиада FIDE

Предварительный этап Всемирной шахматной онлайн-олимпиады стартует в среду. Турнир призван заполнить паузу, вызванную переносом соревнований из-за пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, изначально предполагалось, что летом текущего года Международная шахматная федерация (FIDE) проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, сроки Всемирной шахматной паралимпиады наметили на период с 30 июля по 4 августа, а основной турнир хотели провести с 6 по 17 августа. Однако после переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии FIDE решила последовать примеру и сдвинула свои мероприятия на аналогичный срок.

Организация предложила шахматистам альтернативные соревнования. Шахматы практически безболезненно можно провести в онлайн-режиме, о чем в интервью ТАСС говорил президент FIDE Аркадий Дворкович. Это позволило федерации организовать онлайн-олимпиаду, подобный формат явно пришелся по душе игрокам. В соревнованиях примут участие 163 команды, среди которых значатся сборные Россия, Китай и США, считающиеся сильнейшими в мире.

Большинство команд выступят в оптимальных составах. При этом соревнования пропустит действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, выигравший за время пандемии не один турнир в формате онлайн.

Команды будут разделены на пять дивизионов (от "базового" до "высшего"). Каждая сборная сыграет основным составом из шести человек, среди которых должны быть как минимум один юноша, одна девушка и две женщины, и шестью запасными. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением пяти секунд после каждого хода. Турнир будет проводиться в два этапа - этап дивизионов и плей-офф (с 1/8 финала), где встречи будут состоять из двух партий.

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада пройдет с 22 июля по 30 августа.