"Карабах" сыграет с чемпионом Северной Македонии в Лиге чемпионов

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграет азербайджанский футбольный клуб "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамский клуб сыграет с македонским клубом "Силекс". Согласно жребию, игра пройдет в Баку.

Матчи этой стадии пройдут 18-19 августа. На этой стадии турнира победители пар будут определены по результатам одной встречи.

В числе потенциальных соперников чемпиона Азербайджана были также "Динамо" (Брест, Беларусь), "Рига" (Латвия), "Тирана" (Албания).

Победители этой стадии выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы.