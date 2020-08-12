В АФФА прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, жеребьевка проходила в административном здании АФФА без участия представителей клубов и СМИ.

В преддверии жеребьевки стало известно, что количество замен будет без изменений - 3. Также не будет изменен лимит на легионеров.

В новом сезоне премьер-лиги Азербайджана сыграют 8 клубов.

Календарь первого тура:

"Нефтчи" - "Сабаил";

"Сумгайыт" - "Кешля";

"Карабах" - "Сабах";

"Габала" - "Зире".

Напомним, что первые матчи пройдут 21 августа.