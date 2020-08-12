https://news.day.az/sport/1261820.html Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу
В АФФА прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, жеребьевка проходила в административном здании АФФА без участия представителей клубов и СМИ.
В преддверии жеребьевки стало известно, что количество замен будет без изменений - 3. Также не будет изменен лимит на легионеров.
В новом сезоне премьер-лиги Азербайджана сыграют 8 клубов.
Календарь первого тура:
"Нефтчи" - "Сабаил";
"Сумгайыт" - "Кешля";
"Карабах" - "Сабах";
"Габала" - "Зире".
Напомним, что первые матчи пройдут 21 августа.
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