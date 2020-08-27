Погба заразился коронавирусом

Тест на коронавирус полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поля Погба дал положительный результат. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главного тренера французской национальной команды Дидье Дешама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сборная Франции в начале сентября проведет два матча в рамках группового этапа Лиги наций. 5 сентября французы в гостях встретятся с командой Швеции, 8 сентября - дома с хорватами.