Армения устроила скандал на шахматной Олимпиаде - чтобы не сыграть с Азербайджаном
Сегодня проходит шахматная онлайн-Олимпиада. В рамках четвертьфинала сборная Азербайджана играет с Польшей.
Случае победы наши шахматисты в полуфинале должны были встретиться с победителем пары Индия - Армения, но их противостояние закончилось скандалом.
Как передает Day.Az, во время первого матча у одного из армянских шахматистов пропал интернет. В результате Армения проиграла со счетом 2,5:3,5. Армянская сторона потребовала переиграть партию. Но ФИДЕ им отказала, так как согласно регламенту, в таких случаях шахматист получает поражение.
В знак протеста сборная Армении снялась с соревнований и получила еще одно техническое поражение со счетом 0:6.
Таким образом, если сегодня сборная Азербайджана победит Польшу, то завтра в полуфинале сыграет с Индией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре