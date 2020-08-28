Армения устроила скандал на шахматной Олимпиаде

- чтобы не сыграть с Азербайджаном

Сегодня проходит шахматная онлайн-Олимпиада. В рамках четвертьфинала сборная Азербайджана играет с Польшей.

Случае победы наши шахматисты в полуфинале должны были встретиться с победителем пары Индия - Армения, но их противостояние закончилось скандалом.

Как передает Day.Az, во время первого матча у одного из армянских шахматистов пропал интернет. В результате Армения проиграла со счетом 2,5:3,5. Армянская сторона потребовала переиграть партию. Но ФИДЕ им отказала, так как согласно регламенту, в таких случаях шахматист получает поражение.

В знак протеста сборная Армении снялась с соревнований и получила еще одно техническое поражение со счетом 0:6.

Таким образом, если сегодня сборная Азербайджана победит Польшу, то завтра в полуфинале сыграет с Индией.