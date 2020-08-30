Месси назвали условие досрочного разрыва контракта с «Барселоной»

Ла Лига выступила с заявлением по поводу юридической стороны возможного ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны". Текст приводит Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фоне многочисленных публикаций в СМИ и неясности относительно реальных условий контракта 33-летнего аргентинца с сине-гранатовыми в руководстве лиги приняли решение проанализировать действующее соглашение между Месси и "Барселоной". Ла Лига назвала условие досрочного разрыва контракта форварда с клубом. Расторжение контракта не будет санкционировано футбольными властями Испании без выплаты неустойки. В случае с каталонским клубом речь идет о 700 миллионах евро отступных.

Переговоры между Месси и сине-гранатовыми осложнились. Форвард отказался принимать участие в предсезонных сборах. Клуб же в свою очередь проигнорировал предложение со стороны аргентинца встретиться и обсудить возможное расторжение контракта.

Основным претендентом на аргентинца считают английский "Манчестер Сити". Клубом руководит Хосеп Гвардиола, который одно время возглавлял "Барселону".

Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей". Покинуть "Барселону" Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8.