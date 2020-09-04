https://news.day.az/sport/1267842.html Cкончался ветеран азербайджанского футбола
Cкончался ветеран азербайджанского футбола
Cкончался ветеран ФК "Нефтчи" и "Кяпаза" Арзу Мирзоев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, бывший игрок скончался в возрасте 58 лет.
Мирзоев, работающий в последнее время детским тренером в обществе "Образование" в Гяндже, найден мертвым в своем доме.
Отметим, что Арзу Мирзоев выступал за "Кяпаз" в 1979-1983 годах, "Нефтчи" - 1984-1991 годах. После завершения карьеры футболиста некоторое время был главным тренером "Кяпаза".
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