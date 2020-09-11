https://news.day.az/sport/1270051.html Изменено место проведения игры «Нефтчи» – «Галатасарай»
Изменено место проведения игры «Нефтчи» – «Галатасарай»
Изменено место проведения игры "Нефтчи" - "Галатасарай" II квалификационного раунда Лиги Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, матч, который должен был состояться на стадионе "Bakcell Arena", пройдет на Бакинском олимпийском стадионе (БОС).
В этой связи с разрешения обоих клубов было сделано обращение в УЕФА. Высшая футбольная организация Европы с учетом обширных возможностей БОС разрешила проведение игры на этой арене.
Отметим, встреча состоится 17 сентября и начнется в 20:00.
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