https://news.day.az/sport/1274422.html Футболист "Челси" Канте согласился перейти в "Интер"
Футболист "Челси" Канте согласился перейти в "Интер"
Французский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Н'Голо Канте согласился перейти в итальянский "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail, передает ТАСС.
По информации источника, трансфер 25-летнего француза обойдется "Интеру" в €50 млн. Отмечается, что для осуществления перехода итальянской команде потребуется продать нескольких футболистов.
Сообщается, что "Интер" хотел включить в сделку футболистов Марсело Брозовича или Кристиана Эриксена, но "Челси" отклонил это предложение.
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