Ветеран азербайджанского футбола умер от коронавируса

Скончался ветеран азербайджанского футбола Физули Джавадов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев.

По его словам, экс-футболист умер на 71 году жизни от коронавируса. Он будет похоронен на кладбище в Бина.

Ф.Джавадов большую часть карьеры выступал за "Нефтчи".