https://news.day.az/sport/1333076.html Ветеран азербайджанского футбола умер от коронавируса
Ветеран азербайджанского футбола умер от коронавируса
Скончался ветеран азербайджанского футбола Физули Джавадов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев.
По его словам, экс-футболист умер на 71 году жизни от коронавируса. Он будет похоронен на кладбище в Бина.
Ф.Джавадов большую часть карьеры выступал за "Нефтчи".
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