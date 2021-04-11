https://news.day.az/sport/1333140.html Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы
21-25 апреля в швейцарском городе Базель пройдет чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на чемпионате Азербайджан будут представлять пять спортсменов - Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Никита Симонов, Марина Некрасова и Милана Минаковская.
Отметим, что на турнире будут вести борьбу 280 спортсменов из 38 стран.
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