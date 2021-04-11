Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы

21-25 апреля в швейцарском городе Базель пройдет чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на чемпионате Азербайджан будут представлять пять спортсменов - Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Никита Симонов, Марина Некрасова и Милана Минаковская.

Отметим, что на турнире будут вести борьбу 280 спортсменов из 38 стран.