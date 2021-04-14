Назван самый дорогой футбольный клуб мира

"Барселона" возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, составленный журналом Forbes.

Как отмечает "Чемпионат", стоимость "Барселоны" оценили в $ 4,76 млрд. Каталонцы опередили мадридский "Реал" ($ 4,75 млрд), который был лидером прошлогоднего рейтинга. Тройку лидеров замыкает "Бавария" ($ 4,21 млрд). "Барселона" впервые заняла первое место в списке Forbes.

Топ-20 самых дорогих клубов мира:

1. "Барселона" (Испания) - $ 4,76 млрд

2. "Реал" (Испания) - $ 4,75 млрд

3. "Бавария" (Германия) - $ 4,21 млрд

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - $ 4,2 млрд

5. "Ливерпуль" (Англия) - $ 4,1 млрд

6. "Манчестер Сити" (Англия) - $ 4 млрд

7. "Челси" (Англия) - $ 3,2 млрд

8. "Арсенал" (Англия) - $ 2,8 млрд

9. "ПСЖ" (Франция) - $ 2,5 млрд

10. "Тоттенхэм" (Англия) - $ 2,3 млрд

11. "Ювентус" (Италия) - $ 1,95 млрд

12. "Боруссия Дортмунд" (Германия) - $ 1,9 млрд

13. "Атлетико" (Испания) - $ 1 млрд

14. "Интер" (Италия) - $ 743 млн

15. "Эвертон" (Англия) - $ 658 млн

16. "Милан" (Италия) - $ 559 млн

17. "Рома" (Италия) - $ 548 млн

18. "Вест Хэм" (Англия) - $ 508 млн

19. "Лестер" (Англия) - $ 455 млн

20. "Аякс" (Нидерланды) - $ 413 млн