Назван самый дорогой футбольный клуб мира
"Барселона" возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, составленный журналом Forbes.
Как отмечает "Чемпионат", стоимость "Барселоны" оценили в $ 4,76 млрд. Каталонцы опередили мадридский "Реал" ($ 4,75 млрд), который был лидером прошлогоднего рейтинга. Тройку лидеров замыкает "Бавария" ($ 4,21 млрд). "Барселона" впервые заняла первое место в списке Forbes.
Топ-20 самых дорогих клубов мира:
1. "Барселона" (Испания) - $ 4,76 млрд
2. "Реал" (Испания) - $ 4,75 млрд
3. "Бавария" (Германия) - $ 4,21 млрд
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - $ 4,2 млрд
5. "Ливерпуль" (Англия) - $ 4,1 млрд
6. "Манчестер Сити" (Англия) - $ 4 млрд
7. "Челси" (Англия) - $ 3,2 млрд
8. "Арсенал" (Англия) - $ 2,8 млрд
9. "ПСЖ" (Франция) - $ 2,5 млрд
10. "Тоттенхэм" (Англия) - $ 2,3 млрд
11. "Ювентус" (Италия) - $ 1,95 млрд
12. "Боруссия Дортмунд" (Германия) - $ 1,9 млрд
13. "Атлетико" (Испания) - $ 1 млрд
14. "Интер" (Италия) - $ 743 млн
15. "Эвертон" (Англия) - $ 658 млн
16. "Милан" (Италия) - $ 559 млн
17. "Рома" (Италия) - $ 548 млн
18. "Вест Хэм" (Англия) - $ 508 млн
19. "Лестер" (Англия) - $ 455 млн
20. "Аякс" (Нидерланды) - $ 413 млн
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