"Реал" впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" в гостях сыграл вничью с английским "Ливерпулем" со счетом 0:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первый матч завершился победой "Реала" со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась команда из Мадрида.

Команды сыграли друг с другом в восьмой раз. Ранее они встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда сильнее оказался "Реал" (3:1). "Реал" и "Ливерпуль" впервые сыграли вничью, в предыдущих встречах четыре раза побеждала испанская команда, трижды - английская.

"Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18, тогда мадридский клуб стал победителем турнира. В последующих двух розыгрышах Лиги чемпионов "Реал" вылетал на стадии 1/8 финала.