Защитник "Реала" Рафаэль Варан может перейти в "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, переговоры между футболистом и английским клубом находятся в продвинутой стадии.

Контракт француза с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

Рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.