Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан может перейти в "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на El Chiringuito. 

По информации источника, переговоры между футболистом и английским клубом находятся в продвинутой стадии. 

Контракт француза с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. 

Рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.