https://news.day.az/sport/1334574.html Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан может перейти в "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, переговоры между футболистом и английским клубом находятся в продвинутой стадии.
Контракт француза с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.
Рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.
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