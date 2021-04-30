Шведский миллиардер хочет купить "Арсенал"

Ранее фанаты "Арсенала" на фоне неудачной попытки создания Суперлиги, в которой участвовал лондонский клуб, устроили акции протеста с требованием к семье американского бизнесмена Стэна Кронке продать команду, передает Day.Az со ссылкой на fapl.ru.

Шведский миллиардер Даниэль Эк заявил о желании купить "Арсенал", однако семья Кронке, владеющая клубом, объявила, что не собирается продавать клуб.

"Я болею за "Арсенал" с восьми лет, это моя команда, я люблю историю, игроков и болельщиков. Я просто вижу потрясающую возможность, чтобы вернуть ему славу... Я очень серьезно настроен. Я выделил для этого средства", - сказал Эк, которого цитирует The Athletic.

"Я готов к тому, что это может быть длительное путешествие. Все, что я могу сделать, это подготовить очень продуманное предложение и надеяться, что они меня услышат", - добавил он.