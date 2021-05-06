Сборная Азербайджана провела подиумные тренировки предстоящего Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

Сборная Азербайджана провела в Национальной арене гимнастики подиумные тренировки предстоящего Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Отметим, что Кубок мира, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио, состоится 7-9 мая 2021 года.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за Азербайджан в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

На Кубке мира в Баку примет участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.