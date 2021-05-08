Азербайджанский борец завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио

Азербайджанская женщина-борец Элис Манолова выиграла лицензию на Летние Олимпийские игры "Токио-2020".

Как сообщает Day.Az, Манолова, выступавшая в весовой категории 68 кг на мировом олимпийском отборочном турнире в Софии, вышла в четвертьфинал, победив на старте представительницу Греции Агору Папавасилеу. Следующей соперницей нашей представительницы стала аргентинская спортсменка Клара Васкес. Выиграв у нее, Манолова вышла в полуфинал, где оказалась сильнее представительницы Казахстана Джамили Бакбергеновой и вышла в финал турнира, тем самым обеспечив себе лицензию на Олимпиаду.

Финал состоится 8-го мая.

Отметим, что представительница Азербайджана восьмикратная чемпионка Европы Мария Стадник также получила путевку на "Токио-2020".