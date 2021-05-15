С сегодняшнего дня в продажу поступают билеты на матчи чемпионата Европы по футболу в Баку

С сегодняшнего дня в продажу поступают билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, желающие могут приобрести билеты в 6 различных пунктах продажи:

Киоск №1 (Баку, М.Расулзаде 3), киоск №2 (Баку, проспект Бюльбюля, ул. Низами), киоск №3 (Баку, ул. Узеира Гаджибекова.69х), Центр "ASAN xidmət" № 1 (Баку, ул. Гасана Алиева 36), Центр "ASAN xidmət" № 2 (Баку, ТЦ Амай, проспект Нобеля 23), Центр "ASAN xidmət" № 3 (Баку, Ясамад, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде 157). Билеты также можно приобрести, пройдя по ссылкеhttp://www.iticket.az/2020 .

Стоимость билетов:

1 категория - 250 AZN

2 категория - 150 AZN

3 категория - 60 AZN

Расписание матчей Евро-2020, которые пройдут на Бакинском олимпийском стадионе:

Группа А.

12 июня, 17:00

Уэльс - Швейцария

16 июня, 20:00

Турция - Уэльс

20 июня, 20:00

Турция - Швейцария

1/4 финала

3 июля, 20:00