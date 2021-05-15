С сегодняшнего дня в продажу поступают билеты на матчи чемпионата Европы по футболу в Баку
С сегодняшнего дня в продажу поступают билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, желающие могут приобрести билеты в 6 различных пунктах продажи:
Киоск №1 (Баку, М.Расулзаде 3), киоск №2 (Баку, проспект Бюльбюля, ул. Низами), киоск №3 (Баку, ул. Узеира Гаджибекова.69х), Центр "ASAN xidmət" № 1 (Баку, ул. Гасана Алиева 36), Центр "ASAN xidmət" № 2 (Баку, ТЦ Амай, проспект Нобеля 23), Центр "ASAN xidmət" № 3 (Баку, Ясамад, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде 157). Билеты также можно приобрести, пройдя по ссылкеhttp://www.iticket.az/2020 .
Стоимость билетов:
1 категория - 250 AZN
2 категория - 150 AZN
3 категория - 60 AZN
Расписание матчей Евро-2020, которые пройдут на Бакинском олимпийском стадионе:
Группа А.
12 июня, 17:00
Уэльс - Швейцария
16 июня, 20:00
Турция - Уэльс
20 июня, 20:00
Турция - Швейцария
1/4 финала
3 июля, 20:00
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