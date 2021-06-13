Глава МИД Дании поблагодарил финнов за поддержку футболиста Эриксена

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд выразил благодарность финским болельщикам, поддержавшим в субботу полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Twitter.

"Сегодняшний матч никогда не будет забыт. Мы все надеемся на полное выздоровление Эриксена! Сердечное спасибо болельщикам сборной Финляндии, скандировавшим "Кристиан!", что подняло настроение нам, датчанам, когда все казалось безнадежным", - отметил он.

В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли с поля на носилках. Матч приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.

Матч в итоге возобновился в 22:30 (Баку) и завершился победой сборной Финляндии со счетом 1:0.